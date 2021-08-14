هذه التفاصيل: 1130 وظيفة للجنسين بمختلف مناطق #المملكة #وظايف_شاغرة

أعلنت غرفة الرياض بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن فتح التقديم لشغل 1130 وظيفة للرجال والنساء في مختلف مناطق المملكة عبر ملتقى توطين أسواق التموين المركزية ومنافذ التموين بالتجزئة.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف وفق المسميات التالية: محاسب زبائن – موظف خدمة عملاء – مشرف أقسام.

ومن ضمن الشروط العامة: سعودي / سعودية الجنسية وحاصل على أحد المؤهل المطلوب ولا يشترط توفر خبرة، أما المؤهلات المستهدفة فهي الكفاءة المتوسطة

الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس فأعلى.

وذلك للعمل في كل من: منطقة الرياض -منطقة مكة المكرمة-منطقة المدينة المنورة-

المنطقة الشرقية- منطقة القصيم- منطقة حائل – منطقة عسير- منطقة الباحة- منطقة تبوك- منطقة الحدود الشمالية- منطقة جازان- منطقة الباحة- منطقة نجران- منطقة الجوف.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://chamber.sa