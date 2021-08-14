إنطلاق حملة تطعيم «كوفيد-19» بتعليم وادي الدواسر

دشَّن مدير إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر الأستاذ/ عايض بن مجلي ال مجلي حملة تطعيم كوفيد -19 لمنسوبي الإدارة وبالشراكة مع مستشفى محافظة وادي الدواسر العام حملة لتحصين جميع طلاب وطالبات تعليم وادي الدواسر في الفئة العمرية من 12 وحتى 18 عاماً، استعداداً لعودة آمنة لمقاعد الدراسة.

وذلك بحضور المساعد للشؤون المدرسية الأستاذ/ وافي بن عبدالرحمن ال مسيب والفريق الطبي المكلف من المستشفى.

وأوضح مدير التعليم أنَّ الحملة تستهدف منسوبي ومنسوبات والطلاب والطالبات بالإدارة بهدف رفع مستوى الوقاية الصحية لديهم.

منوهًا بجهود قسم الصحة المدرسية بالإدارة للرفع من مستوى الوعي الصحي والوقائي.

مقدمًا شكره لمستشفى محافظة وادي الدواسر العام على مبادرتها الوطنية ضمن جهود الدولة حفظها الله تعالي لمحاربة هذه الجائحة .

وأوضح آل مجلي أن تنفيذ الحملة يأتي في إطار الجهود المشتركة التي يبذلها الطرفين للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة وتعزيزاً للوعي الصحي، والحث على اتباع السلوكيات السليمة وتجنب الممارسات الخاطئة.

من جهته أكد الدكتور محمد الفاضل حامد عضو الحملة: أن التطعيم آمن ولا يوجد له آثار جانبية تذكر ويقلل بنسبة كبيرة من احتمالية الإصابة به والتقليل من الأثار المترتبة على الإصابة.

وتأتي هذه الحملة استمرار لجهود الإدارة في التوعية والتثقيف الصحي طوال العام وقد عملت إدارة التعليم على تحويل عدد من المباني التابعة لها لمراكز للتحصين بعد تهيئتها وتزويدها بالإجراءات الاحترازية المختلفة مع توفير الكوادر المساندة من المتطوعين والمتطوعات لتنظيم استقبال المستفيدين، في حين وفرت المستشفى اللقاحات والكوادر الطبية المدربة.