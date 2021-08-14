إصابات كورونا العالمية تتجاوز 205.8 مليون

أظهر إحصاء لـ”رويترز” أن أكثر من 205.84 مليون نسمة أصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى أربعة ملايين و515133.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

وسجّلت الولايات المتحدة الأمريكية خلال الـ24 ساعة الماضية 141.397 إصابة ‏جديدة و691 حالة وفاة نتيجة فيروس كورونا المستجد.‏

ووفقاً للإحصائيات التي نشرتها المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد ‏وصل عدد ‏‏‏الإصابات إلى 36.410.213 إصابة، فيما بلغ عدد ‏الوفيات 617.787 حالة وفاة.‏

وسجلت روسيا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 22144 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و819 وفاة.

وأوضح مقر مكافحة فيروس كورونا في روسيا، اليوم في بيان أن إجمالي الإصابات بلغ 6579212 إصابة، فيما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 169683 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي المتعافين وصل إلى 5867890 حالة، بعد شفاء 19550 حالة جديدة.

وسجّلت ألمانيا خلال الـ 24 ساعة الماضية 5644 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و11 وفاة.

وأفاد معهد “روبرت كوخ” للأمراض المعدية في ألمانيا أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى ثلاثة ملايين 816285 إصابة، بينما بلغ إجمالي الوفيات 91864 وفاة.