وزير الإعلام اليمني يشيد بجهود #السعودية في تخفيف المعاناة عن بلاده

أشاد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الإرياني، اليوم السبت، بجهود المملكة العربية السعودية في تخفيف المعاناة عن اليمن، وعدم ذهابها إلى المجهول، مثمنًا تقديمها الغالي والنفيس في سبيل استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وعودة اليمن إلى حضنها العروبي ووضع حداً لعبث المليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران.

وأكد الإرياني – خلال زيارة لمتحف سيئون (قصر الكثيري التاريخي) والمركز الثقافي ومكتب الثقافة بمدينة سيئون – أهمية الأمن والاستقرار والالتفاف حول القيادة السياسية ممثلة بالرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لتحرير اليمن واستعادة الدولة لكامل أراضيها.

ودعا – حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية – إلى التمسك بمشروع الدولة الاتحادية ودعم جهود السلطة المحلية في تطبيع الأوضاع وتثبيت دعائم الأمن والاستقرار.