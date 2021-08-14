سفير ‎#السعودية بـ ‎#البوسنة: وصول جثمان المواطن عدلان للمملكة ودفنه مساء اليوم

أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة البوسنة والهرسك، أسامة الاحمدي، وصول جثمان المواطن السعودي محمد صالح عدلان آل عباس، إلى المملكة اليوم السبت، موضحًا أن الحالة الصحية للمصابين السعوديين مستقرة.

وقال الأحمدي لقناة الإخبارية، إنه تم نقل جثمان المواطن صباح اليوم إلى السعودية، ومن المقرر أن يتم دفنه مساء اليوم. مؤكدًا أن المصابين السعوديين يتلقيان الرعاية الصحية في إحدى مستشفيات مدينة بيهاتش.

وأضاف أن حالة المصابين الإثنين مستقرة، وأنه ينتظر نقلهما إلى سراييفو أولًا ثم إلى السعودية فيما بعد، وذلك بناء على تقارير الأطباء.

وتوفي المواطن عدلان وهو من أبناء منطقة نجران إثر حادث مروري في البوسنة والهرسك، وأصيب اثنان من أقاربه بإصابات بالغة استلزمت دخولهما العناية المركزة