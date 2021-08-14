إعطاء أكثر من 31 مليون و452 ألف جرعة لقاح #كورونا في السعودية

كشفت وزارة الصحة عن أرقام جرعات لقاح كورونا في المملكة والتي تجاوزت 31 مليونًا و452 ألفًا و182 جرعة عبر أكثر من (587) موقعًا للتطعيم في مناطق المملكة كافة.

وحثت الصحة الجميع إلى التسجيل في تطبيق صحتي للحصول على اللقاح بالمجان ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 609 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1651 حالة، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 537,983 حالة، من بينها 7575 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1360حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 522,009 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8399 حالة وفاة.