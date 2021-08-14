استشاري الأمراض المعدية: لقاح كورونا ساهم في خفض التنويم بنسبة 71%

قال عبد الله بن مفرح عسيري، استشاري الأمراض المعدية، إن الجرعة الاولى من لقاحات كورونا في السعودية خفضت التنويم بنحو 71%، كما ساهمت في تخفيض الحالات الحرجة بنسبة 80% الآن.

وأضاف “عسيري”، عبر تويتر، أنه مع الوصول الى نحو 35% تغطية بالجرعة الثانية بدأ يتضح تأثير ذلك على منحنى الحالات الكلية.

وشهدت حالات الإصابة بكورونا انخفاضا متسارعا بالتوازي مع زيادة التغطية بالجرعة الثانية.

وأعلنت وزارة الصحة اليوم (السبت) تسجيل 609 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 1651 حالة، ووفاة 11 حالة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 537,983 حالة، من بينها 7575 حالة نشطة معظمها مستقرة وأوضاعها الصحية مطمئنة، منها 1360حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 522,009 حالات، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 8399 حالة وفاة.