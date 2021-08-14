فيسبوك يضيف خاصية جديدة.. تشفير الاتصالات عبر تطبيق ماسنجر

قررت شركة فيسبوك إضافة خاصية لتشفير الاتصالات الصوتية أو بالفيديو عبر خدمة التراسل الخاصة بها ” فيسبوك ماسنجر”.

يأتي هذا عقب احتدام النقاش حول الأحقية في الخصوصية وموجبات الأمن العام، خاصة في ما يتعلق بالأطفال.

مستخدمو خدمة هذه الدردشة في شبكة التواصل الاجتماعي، أصبح في مقدورهم أن يختاروا تشفير مكالماتهم الهاتفية من البداية إلى النهاية، أي من جهاز إلى آخر، ما يعني أن أحدا لن يكون في وسعه الاطلاع على هذه المراسلات، بما في ذلك فيسبوك.

يذكر أن حكومات كثيرة ترفض هذا التدبير الأمني الإضافي، بحجة التصدي لاستغلال الأطفال أو مكافحة الإرهاب، وهي ترغب في أن تترك الشركات ثغرات معينة في تطبيقاتها، كي يتسنّى للسلطات القضائية وضع اليد على رسائل وصور ضرورية للتحقيقات القضائية.