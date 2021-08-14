مزارع التين بمكة المكرمة تنتج 500 طن سنويا

تنتج مزارع التين بمكة المكرمة أكثر ما يزيد عن 500 طن سنوياً.

وتغذي المزارع أسواق المملكة، من خلال أكثر من 17 ألف شجرة تين في منطقة مكة.

يذكر أن المملكة تركز على الاكتفاء الذاتي في الزراعة، وكذلك تصدير القمح والتمور ومنتجات الألبان والبيض والأسماك والدواجن والفواكه والخضروات والزهور إلى الأسواق في جميع أنحاء العالم.

كما أن الدولة تعمل في الصناعة والصناعة البترولية والبيتروكيماوية بشكل كبير فهي تشجع أيضاً على الزراعة.

وتعتبر وزارة البيئة والمياه والزراعة هي المسؤولة في المقام الأول عن السياسات الزراعية في البلاد، وتقدم الحكومة قروضا بدون فوائد للمزارعين.