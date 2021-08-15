جامعة أم القرى تطلق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقرَّرات الدراسية

أعلنت جامعة أم القرى إطلاق برنامج التسريع الأكاديمي لعددٍ من المقرَّرات الدراسية، تحت شعار” لأنك موهوب”، بهدف اختصار المدة الدراسية وتقليص التكلفة، بالتعاون مع المركز الوطنيِّ للقياس.

وأكدت الجامعة عبر حسابها الرسمي على على ” تويتر ” بأن البرنامج يهدف إلى استثمار مواهب الطلاب وقدراتهم، ويُعد مؤشرًا إيجابيًّا على مرونة نظام التعليم بالجامعة، حيث يسمح للطالب بالتقدم في دراسته وفقًا لقدراته الذهنية والتحصيلية.

وذكرت الجامعة آلية قبول الطلبة في البرنامج واشترطت أن يكون المتقدم من طلاب الجامعة وأن يجتاز المفاضلة بين المتقدمين للبرنامج وحضور البرنامج التمهيدي الافتراضي للتعريف بمقررات التسريع الأكاديمي، ودخول اختبارات البرنامج عبر المركز الوطني للقياس.

وسيطبق البرنامج في مرحلته الأولى على الخطط الدراسية للسنة الأولى المشتركة، ومن ثم على جميع الخطط الدراسية النظرية والعملية ضمن برنامج التحول البرامجي الشامل للجامعة.