الاتحاد يفسخ تعاقده مع بريغوفيتش

توصل نادي اتحاد جدة يوم أمس السبت، إلى اتفاق نهائي مع مهاجم الفريق، الصربي ألكسندر بريغوفيتش، يقضي بفسخ التعاقد بينهما بالتراضي.

وسيكون فسخ التعاقد وفق جدولة وافق عليها الطرفان لما تبقى من مستحقاته السابقة والمقبلة.

ومن المتوقع أن ينضم بريغوفيتش بعد فسخ عقده إلى النجم الأحمر الصربي، أو باوك اليوناني، حيث يُفاوض الناديين حالياً.

وانضم بريغوفيتش للاتحاد في يناير 2019، ووقع عقداً يمتد لأربع أعوام ونصف العام، وقد لعب مع الفريق 56 مباراة لم يُسجل خلالها سوى 21 هدفاً، وصنع 6 أهداف.

ولم يُسجل اللاعب خلال الموسم الماضي في الدوري السعودي سوى 7 أهداف، وكان أحد أبرز نقاط ضعف الفريق، ولذا تسعى الإدارة لاستبداله بمهاجم آخر.