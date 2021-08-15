شاهد التفاصيل: بدء التسجيل في برنامج إعانة البحث عن عمل لمدة 15 شهراً

أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” عن فتح باب التسجيل في إعانة البحث عن عمل لمدة 15 شهراً لتحفيز الباحثين عن عمل لدخول سوق العمل.

ويستهدف البرنامج الباحثين عن عمل من الفئة العمرية من 20 – 40 سنة الداخلين الى سوق العمل خلال أول سنتين من انتهاء التعليم أو التدريب وفئة المنقطعين عن سوق العمل لأكثر من سنتين.

مدة صرف الإعانة 15 شهر، وتكون قيمة الدعم خلالها على النحو التالي:

2000 ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر

1500 ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر

1000 ريال شهرياً لمدة (أربعة) أشهر

750 ريال شهرياً لمدة (ثلاثة) أشهر

ويجب أن تنطبق على الباحث عن عمل شروط الأهلية التالية:

أن يكون سعودي الجنسية مقيماً إقامة دائمة في المملكة العربية السعودية لمدة لا تقل عن 10 أشهر خلال فترة تقديم الطلب أو خلال فترة صرف الإعانة.

قادراً على العمل وجاداً في البحث عنه وأن يكون من الفئة العمرية (20-40) سنه

الا يكون موظفاً أو عاملاً في القطاع العام أو القطاع الخاص وألا يصرف له معاش تقاعدي.

ألا يصرف له أي مخصص أو تعويض ضد التعطل عن العمل وألا يصرف له معاش من الضمان الاجتماعي.

ألا يكون طالباً أو متدرباً في أي مرحلة من مراحل التعليم أو التدريب وألا يكون لديه نشاط تجاري.

ألا يزيد الدخل الشهري أو الثروة عن الحد المانع للحصول على الإعانة وألا يكون سبق له الاستفادة من إعانة البحث عن عمل أو من المخصص المالي لصعوبة الحصول على عمل ويمكن قبول الطلب لمن سبق له الاستفادة، بشرط ألا تزيد مدة الصرف السابقة واللاحقة عن مدة صرف الإعانة المحددة بخمسة عشر شهر.

ويجب تقديم الطلب بمراعاة إحدى المدتين الآتيتين:

قبل مضي 24 شهر من تاريخ نهاية التدريب او التعليم.

بعد مضي 24) شهر من تاريخ انتهاء العمل لمن سبق له العمل.

حالات استرداد مبلغ الإعانة والإجراءات النظامية:

يجب على المستفيد -الذي قدم عمداً بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة- إعادة كامل مبلغ الإعانة التي صرفت له.

للصندوق إحالة من يقدم بيانات أو معلومات غير صحيحة بغرض الحصول على الإعانة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.

يجوز للصندوق أو من يفوضه اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لاسترداد مبالغ الإعانة التي صرفت للمستفيد وثبت عدم استحقاقه لها.

ولمزيد من التفاصيل والتقديم : https://www.hrdf.org.sa/program