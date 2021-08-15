بيانات: ارتفاع التضخم في السعودية 0.4 في المائة

سجلت معدلات التضخم في السعودية ارتفاع بنحو 0.4 في المائة، خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من 2020.

وجاء التضخم في شهر يوليو أقل من الشهر السابق (شهر يونيو ) البالغ 6.2 في المائة نتيجة زوال الأثر الناجم من رفع ضريبة القيمة المضافة من 5 إلى 15 في المائة، بحسب الاقتصادية.

وسجل معدل التضخم في المملكة الشهر الماضي ارتفاعا بشكل رئيس من أسعار النقل، ثالث الأقسام وزنا في المؤشر، 7.8 في المائة، ثم الأغذية والمشروبات 1.2 في المائة.

فيما انخفض قسم التعليم 7.8 في المائة، وقسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 3.6 في المائة، متأثرا بانخفاض أسعار إيجارات السكن 4.5 في المائة.