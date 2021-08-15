عاجل.. مسلحو “#طالبان” يدخلون #كابل

أعلنت الداخلية الأفغانية اليوم الأحد أن مسلحي “طالبان” بدأوا بدخول العاصمة من جميع الاتجاهات.

وأكدت وكالة “نوفوستي” الروسية أن مسلحين استولوا على جامعة كابل غرب المدينة ورفعوا أعلام حركتهم فوق أحد أحياء العاصمة على الأقل، وسط أنباء عن إخلاء المباني الحكومية على وجه الاستعجال من المسؤولين.

بدورها، نقلت وكالة “رويترز” عن قيادي في “طالبان” بالعاصمة القطرية الدوحة قوله إن قيادة الحركة أمرت المقاتلين بالامتناع عن العنف في كابل والسماح بالعبور الآمن لأي شخص يختار الخروج، مضيفا أن الحركة تطلب من النساء اللجوء إلى أماكن آمنة.