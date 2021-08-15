وذكرت صحيفة (ذا ستار) الماليزية – عبر موقعها الإلكتروني – عن رضوان قوله، إن “محي الدين سيقدم استقالته إلى الملك يوم الاثنين، حيث أبلغ أعضاء حزبه بقراره الاستقالة، لأنه استنفد جميع الخيارات الأخرى للحفاظ على الحكومة”.

وأضاف الوزير: “غدا، سيعقد اجتماع وزاري خاص وبعد ذلك سيتوجه إلى القصر لتقديم استقالته”.

وكان محي الدين قد تولى إدارة البلاد في مارس 2020 وتصاعدت الضغوط عليه للاستقالة مؤخرًا، بعد أن سحب بعض النواب من حزب المنظمة الماليزية المتحدة – أكبر كتلة في التحالف الحاكم – دعمهم له.