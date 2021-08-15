«#طالبان» تجري محادثات مع #الحكومة_الأفغانية لتسليم #كابل سلمياً

أعلنت الرئاسة الأفغانية أن الرئيس أشرف غني أجرى محادثات طارئة مع المبعوث الأمريكي خليل زاده ومسؤولين في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك مع بدء دخول عناصر حركة طالبان إلى العاصمة كابل من جميع الاتجاهات وفقا لما كشفته وزارة الداخلية الأفغانية.

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن قوات الأمن ستتولى مسؤولية الأمن داخل العاصمة كابل، وإنه لن يكون هناك قتال فيها، وسيتم نقل السلطة بسلام، في حين لجأ رئيس البرلمان الأفغاني وعدد من زعماء الأحزاب السياسية إلى مغادرة كابل إلى باكستان.

وفيما بدأ وفد «طالبان» مفاوضات داخل القصر الرئاسي بكابل، قالت الحركة إنها طلبت من مقاتليها التوقف عند مداخل كابل، ودعت المدنيين إلى عدم مغادرة منازلهم بدافع الخوف، كاشفة أنها تجري محادثات مع الحكومة الأفغانية من أجل دخول العاصمة بشكل سلمي، كما وجهت رسائل طمأنة للبنوك ومؤسسات الدولة بمواصلة العمل كالمعتاد.

وأعلن المتحدث باسم حركة طالبان السيطرة على سجن مطار باغرام وإطلاق سراح السجناء، وقال نطلب من قواتنا البقاء على مداخل كابل وعدم محاولة دخول المدينة، وعلى القوات الحكومية وقف إطلاق النار للسماح بعبور المواطنين والأجانب، ولا نعتزم الانتقام من أحد وسنعفو عن العاملين في الجيش.