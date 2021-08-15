تراجع عدد فروع البنوك العاملة في السعودية إلى 1969 فرعاً

بلغ عدد فروع البنوك العاملة في السعودية 1969 فرعاً بنهاية النصف الأول من عام 2021، وذلك مقارنة ﺑ2014 فرعا بنهاية عام 2020 بانخفاض قدره 45 فرعا.

وتم افتتاح 8 فروع جديدة للبنوك خلال النصف الأول 2021 مقابل إغلاق 53 فرعا، وذلك حسبما أظهرت النشرة الأخيرة التي أصدرها البنك المركزي السعودي “ساما“.

وشهد النصف الأول من العام الجاري إغلاق “بنك الرياض 20 فرعا، إضافة إلى إغلاق “مصرف الراجحي” 16 فرعا، و”ساب” 8 فروع، و”البلاد” 5 فروع، كما أغلق “الأهلي السعودي” فرعا واحدا، وأغلق “السعودي الفرنسي” فرعين، و”العربي الوطني” فرعا واحدا.

في حين افتتح كل من بنك “الجزيرة” وبنك “كريديت سويس” وبنك “ستاندرد تشارترد” فرعا جديدا، إضافة إلى افتتاح “بنك الإمارات دبي الوطني” 3 فروع، و”مصرف الإنماء” فرعين جديدين خلال نفس الفترة.

جدير بالذكر أن قائمة البنوك العاملة بالسعودية تضم 10 بنوك مدرجة في السوق، بالإضافة إلى 16 بنكا أجنبيا لها فروع بالسعودية، تتمثل في كل من بنك الإمارات دبي الوطني (7 فروع)، بنك الخليج الدولي وبنك الكويت الوطني وبنك أبوظبي الأول (3 فروع لكل منها)، وبي إن بي باريبا الفرنسي، دويتشه بنك الألماني، بنك مسقط، بنك البحرين الوطني، جي بي مورغان تشيز إن آي الأمريكي، بنك باكستان الوطني، بنك زراعات بنكازي التركي، إضافة إلى “البنك الصناعي التجاري الصيني” و”بنك قطر الوطني” و”بنك طوكيو ميتسوبيشي يو إف جي”، وبنك “كريديت سويس” وبنك “ستاندرد تشارترد”.

وبالنسبة لعدد فروع البنوك السعودية فقد تراجع بنهاية النصف الأول 2021 إلى 1941 فرعاً، يتصدرها “مصرف الراجحي” بـ527 فرعا، يليه كل من “الأهلي السعودي” بـ503 فروع و”بنك الرياض” بـ254 فرعا، ثم “العربي الوطني” بـ 135 فرعا، و”بنك البلاد” ﺑ106 فروع.

وبالنسبة للتقسيم الجغرافي لفروع البنوك العاملة بالسعودية على مختلف مناطق السعودية، تصدرت منطقة الرياض بـ592 فرعا لمختلف البنوك، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ413 فرعا، فالمنطقة الشرقية ﺒ375 فرعا.

وسجلت البنوك العاملة في السعودية بنهاية النصف الأول 2021، ارتفاعا في متوسط موجودات الفرع الواحد لتصل إلى 1582 مليون ريال مقارنة بـ 1479 مليون بنهاية عام 2020.

وارتفع معدل القروض الممنوحة من الفرع الواحد إلى 982 مليون ريال، كما ارتفع متوسط الودائع إلى 1031 مليون ريال.