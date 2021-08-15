خلال الإجازة الأسبوعية.. أمانة جدة تنفذ 10.993 جولة رقابية وتغلق 79 منشأة مخالفة

نفذت أمانة محافظة جدة، خلال إجازة نهاية الأسبوع، (10.993) جولة رقابية بالتعاون مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و 15 بلدية مرتبطة.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة محافظة جدة محمد بن عبيد البقمي، بأن تكثيف الحملات الرقابية خلال الإجازة الأسبوعية يؤكد حرص الأمانة على سلامة سكان وزوار جدة، ورفع معدلات الامتثال لتحسين جودة الخدمات والسلع المقدمة لهم.

وأضاف “البقمي”، أن الجولات الرقابية التي تم تنفيذها لمتابعة امتثال المنشآت التجارية وأسواق النفع العام للإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية البلدية وتطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت، أسفرت عن إغلاق (79) منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية والاشتراطات البلدية.

ودعا الجميع إلى المشاركة في تحسين جودة الخدمات من خلال الإبلاغ عن المخالفات للإجراءات الاحترازية والبلدية عبر التواصل مع مركز البلاغات 940 لمعالجته.