رسميا.. نقل اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من “التجارة” إلى “الملكية الفكرية”

أعلنت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، عن انتقال اختصاص إنفاذ العلامات التجارية من وزارة التجارة إلى الهيئة، استنادا لقرار مجلس الوزراء رقم 496 بتاريخ 14/ 9/ 1439 الموافق 29/ 5/ 2018، القاضي بالموافقة على تنظيم الهيئة السعودية للملكية الفكرية، لتصبح الجهة المختصة المعنية بمجالات الملكية الفكرية في المملكة وحمايتها ورعايتها وإنفاذها، لتباشر أعمال إنفاذ العلامات التجارية في المملكة وفقا للأنظمة ذات العلاقة.

وتعمل الهيئة على استكمال مسيرة إنفاذ العلامات التجارية من حيث ما انتهت عليه وزارة التجارة وجهودها في المرحلة الماضية والارتقاء بها في المملكة من خلال تحسين الأنظمة والإجراءات لمنظومة إنفاذ حقوق الملكية الفكرية وتكاملها.