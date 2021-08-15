متحدث الصحة: نتابع جميع المتحورات من خلال التسلسل الجيني.. و”دلتا” موجود بالمملكة

قال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن المملكة تجاوزت مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبت تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي بشأن آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الأحد، أن 60% من الحالات المصابة بالفيروس من الإناث.

وتابع: “متحور دلتا موجود بالمملكة ونتابع بكثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني”، موضحا أن جرعة واحدة من اللقاح لا تكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولابد من أخذ جرعتين.

وأكد أن متحور دلتا هو السائد عالميا والأكثر إثارة للقلق لسرعة انتشاره.