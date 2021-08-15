ليصبح الإجمالي 21.. مركز الأرصاد يستعد لإطلاق 5 رادارات متنقلة لتنفيذ المهام الطارئة

يستعد المركز الوطني للأرصاد، لإطلاق (5) رادارات متنقلة جديدة تضاف إلى رادارات الطقس الثابتة، ليصبح إجمالي منظومة رادارات الطقس بالمملكة “21”.

وتسهم الرادارات المتنقلة ثنائية الأقطاب في تنفيذ المهام الطارئة، بالإضافة إلى استخدامها في المواسم والمناطق غير المشمولة بتغطية الرادارات الثابتة عند الحاجة، وتساعد في استمرارية التغطية الرادارية خلال أعمال الصيانة لرادارات الطقس الثابتة، حيث تبلغ مساحة تغطية الرادار (100) كيلو أثناء التشغيل النموذجي للرادار.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مشاريع برامج التحول الوطني لتحقيق رؤية المملكة 2030 لرفع مستوى قدرات الأرصاد الجوية وتحسين دقة المعلومة ورفع الجاهزية في التعامل ورصد الظواهر الجوية.

يشار إلى أن المركز الوطني للأرصاد، أعلن مؤخرا عن ارتفاع نسبة التغطية الجغرافية لرادارات الطقس بأجواء المملكة لتصل إلى 94% من المناطق المأهولة.