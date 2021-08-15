سر تفكك الاتحاد السوفيتي .. الرئيس البيلاروسي يفجر مفاجأة

أعرب الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو عن ثقته بأن الاتحاد السوفيتي تفكك نتيجة “الخلاف الشخصي” بين الرئيس السوفيتي ميخائيل غورباتشوف، ورئيس جمهورية روسيا بوريس يلتسين.

وفي تصريحات متلفزة قال لوكاشينكو اليوم الأحد: “لا يجوز أن تؤثر العلاقات الشخصية أو الخلاف بين شخصين على بلاد بأسرها.. لقد أدى السعي إلى تنظيم العلاقات في الاتحاد السوفيتي إلى تفكك البلاد. قد يبدو هذا الحكم مبسطا بعض الشيء، لكنه ذو دلالة عميقة”.

كما ذكر لوكاشينكو أنه كان من محض الصدفة أن منتجع “غابة بيلوفيج” البيلاروسي اختير مكانا وقع فيها زعماء الجمهوريات السوفيتية الثلاث روسيا وبيلاروس وأوكرانيا اتفاقية حل الاتحاد السوفيتي أواخر 1991.