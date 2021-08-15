صحة الطائف تطلق مبادرة لفحص الصحة النفسية والذهنية قبل الزواج

أطلقت صحة الطائف، اليوم، مبادرة لفحص الصحة النفسية والذهنية قبل الزواج، تحت عنوان “استشارة ما قبل الزواج”.

حضر إطلاق المبادرة المساعد للخدمات العلاجية بصحة الطائف الدكتور فؤاد الثبيتي، ومدير مستشفى الصحة النفسية الدكتور فريد المالكي، ومدير إدارة المختبرات وبنوك الدم خالد الغامدي.

وقال الدكتور “الثبيتي”: “فريق العمل بمستشفى الصحة النفسية حرص على تنفيذ هذه المبادرة بالتعاون مع إدارة المختبرات وبنوك الدم التي يتم من خلالها تقديم الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج؛ نظرًا لأهمية الفحص الذهني قبل الزواج وعلاج الاضطرابات النفسية في حال وجودها، حسب رغبة المستفيد”.

يذكر أن الاستشارات النفسية للمقبلين على الزواج أمر اختياري وليس إجباريًّا، وسيتم الالتزام بسرية المعلومات ولن يكون هنالك حاجة لفتح ملف طب