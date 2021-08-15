المملكة تدشن قافلة دعم وإغاثة المتضررين من الفيضانات بالسودان

دشن سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، ووالي القضارف شرق السودان سليمان علي، اليوم، قافلة دعم وإغاثة للمتضررين من الفيضانات بمحلية الفاو، بحضور أعضاء اللجنة العليا للطوارئ، وعدد من المسؤولين بمدينة الفاو.

وأوضح السفير جعفر، أن القافلة تحتوي على موادٍ إغاثية وغذائية وإيوائية للمتضررين، مؤكداً أن المملكة ستقدم المزيد من المعونات عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية للمتضررين من السيول والفيضانات بالفاو وجميع المناطق المتأثرة بالبلاد.

وأعرب والي القضارف من جانبه، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، لما يقدمه من دعم للدول الإسلامية، وللمتضررين من السيول والفيضانات، مثمناً جهود السفير جعفر في إيصال الدعم للفاو.

وبين أن هناك أكثر من 1300 أسرة ومنزل تأثروا جراء هذه الفيضانات.