389 نقطة بيع للباعة الجائلين السعوديين بـ 15 حيا بالرياض

خصصت أمانة الرياض للباعة الجائلين السعوديين فقط، 389 نقطة بيع في نطاق 15 حيًا بالعاصمة.

وجاء نطاق توزيع النقاط على الأحياء بالنسب التالية:

تم تخصيص 42 نقطة بيع لحي الموسي، وحي طويق.

وجاء في المرتبة الثانية لعدد نقاط البيع حي الصحافة والعود بنسبة 40 نقطة.

بينما تم تخصيص 38 نقطة بيع لحي لبن، و32 لحي النظيم.

فيما خصصت 25 نقطة بيع لحي الحائر والعريجاء الغربي.

أما حي منفوحة والقادسية 1، فكان من نصيبهما 18 نقطة بيع.

كما تم تخصيص 15 نقطة بيع لثلاثة أحياء هم ( القادسية 2 – الإسكان – والجزيرة).

بينما كان نصيب حي العزيزية والشفاء 12 نقطة بيع.