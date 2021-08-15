شرطة مكة تقبض على مواطن ارتكب جرائم سطو وسرقة منازل

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب

مرتكبيها، أسفرت عن القبض على مواطن في العقد الثالث من العمر، ارتكب جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في السطو على المنازل وسرقة ما تحتويه من ذهب ومقتنيات، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.