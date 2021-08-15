هل تريد إحضار دواء معك من خارج المملكة؟ .. هذا ما يجب عليك فعله

في حال احتياجك لجلب دواء معك من الخارج لمريض لك عليك اتباع خطوات قانونية محددة.

وأضافت هيئة الزكاة والجمارك، أن الأدوية من السلع المقيدة التي يتطلب دخولها وصفة طبية مختومة ليتم عرضها على ممثل الهيئة العامة للغذاء والدواء في المنفذ الجمركي”.

وأوضحت هيئة الغذاء والدواء: يمكنك الاطلاع على شروط ومتطلبات الفسح أو التصدير للأفراد بغرض الاستخدام الشخصي من خلال الرابط التالي:

https://sfda.gov.sa/ar/drug/resources/DocLib2/Drug-6567.pdf

وكان أحد رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد وجه سؤالا يستفسر عن هذا الأمر قائلا :” السلام عليكم.. شخص مريض سرطان طلب مني علاج من مصر.. هل هو مسموح العبور به أو أنها أدوية وصفية تحتاج تقرير”.