نور الدين أمرابط: تجربتي مع #النصر الأفضل في مسيرتي.. وهذا سر لعبي في #العالمي #شكرا_امرابط

قال المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر السابق، إن تجربته مع النصر كانت عظيمة وأحد أفضل التجارب في مسيرته.

وأضاف في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي لنادي النصر: “بعد إجازتي من كأس العالم، تلقيت 3 عروض من ضمنها النصر، فقمت بالبحث في غوغل واليوتيوب ورأيت جماهير النصر تملئ مدرجات استاد الملك فهد فوافقت على العرض فورا”.

وعن أفضل مبارياته مع الفريق قال: “أفضل مُباراة مع النصر كانت ليلة التتويج ضد الباطن”.

وتابع: “ما تقوم به حكومة المملكة العربية السعودية أمر رائع، والبلد يتطور بشكل رائع”.

وأضاف: فكرتي عن السعودية كانت جميلة بسبب العمرة والحج لكنني كنت أظنهم سيئين كرويًا كما يُقال في اوروبا، لكنني اكتشفت العكس”.

وقال: “هناك لاعبين يتحدثون أنا أحب القهوة لكي يحبهم الجمهور، أخي عليك أن تلعب كرة القدم وتقدم كل ما لديك وسيحبك الجمهور”.

كان المغربي قد حسم وجهته الجديدة بعد الرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت تقارير صحافية، اليوم، أن نور الدين أمرابط وصل إلى اليونان، من أجل إنهاء إجراءات انضمامه إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي آيك أثينا.