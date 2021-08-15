متجاوزا لبنان وحكومته.. حسن نصر الله: سنأتي بالوقود من إيران

في تجاوز جديد لزعيم مليشيا حزب الله اللبناني حسن نصر الله للحكومة اللبنانية، أعلن عن استيراد الوقود من إيران.

وكان زعيم المليشيا قد أعلن أنه سيبدأ في استيراد البنزين والمازوت المدعوم من إيران.

وأكد نصر الله في خطاب له : “أؤكد لكم نحن نعم إن شاء الله سنأتي بالمازوت والبنزين من إيران قطعا”.

كما ألقى باللوم على الحكومة اللبنانية قائلا :” الحكومة لم تعد قادرة على توفيره”.

وفي تحدٍ للسيادة اللبنانية قال نصر الله :” إنه جرى تسوية الأمر وأنه سيبلغ الناس بالجدول الزمني خلال اليومين أو الثلاثة أيام المقبلة”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه لبنان نقصا حادا في الوقود تسبب في ظهور طوابير طويلة في محطات الوقود وانقطاعات طويلة للتيار الكهربائي.

وأعلنت مستشفيات ومخابز ومرافق حيوية بالبلاد ، أنها ستضطر لإغلاق أبوابها بسبب تناقص مخزونات الوقود.

يذكر أن زعيم المليشيا سبق له أن صرح في يونيو الماضي، أن جميع الخدمات اللوجيستية اللازمة لمثل هذه الخطوة جاهزة وأن مليشيا حزب الله ستكون قادرة على القيام بذلك.