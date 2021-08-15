بعد كارثة الحرائق.. ارتفاع عدد قتلى سيول تركيا لـ 62 شخصا

ارتفع عدد ضحايا السيول التي اجتاحت بلدات في منطقة البحر الأسود بتركيا إلى 62 شخصاً.

يأتي هذا مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ للعثور على المفقودين، بحسب ما أعلنته الحكومة التركية.

وكانت السيول قد تسببت في حالة من الفوضى بالأقاليم الشمالية في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات السيطرة على حرائق الغابات.

من جهتها قالت إدارة مكافحة الكوارث والطوارئ إن 52 شخصا لقوا حتفهم نتيجة السيول في مقاطعة قسطموني، إضافة إلى تسعة آخرين في سينوب وواحد في بارطين.

وذكرت أنه تم إجلاء أكثر من ألفين من المناطق المتضررة، وبعضهم بمساعدة طائرات الهليكوبتر والقوارب.

وأظهرت صور التقطها طائرة مسيرة أضرارا جسيمة في بلدة بوزكورت في إقليم قسطموني، حيث يتم البحث عن المفقودين في المباني المهدمة، من قبل عمال الطوارئ.

وقد جرفت السيول عشرات السيارات وأكوام الأنقاض ودمرت مباني وجسوراً وأغلقت الطرق فيما انقطعت الكهرباء عن مئات القرى.