برشلونة عن تقارير رحيل غريزمان.. لاتفريط بعد رحيل #ميسي

حسم نادي برشلونة موقفه من فرضية رحيل المهاجم الفرنسي أنطوان غريزمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في ظل اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بالتعاقد معه.

وانتشرت العديد من التقارير الصحفية التي تؤكد بأن نادي أتلتيكو مدريد مازال لديه أمل في التعاقد مع أنطوان جريزمان الصيف الحالي في ظل الأزمة الاقتصادية الحالية.

ولكن إذاعة كاتالونيا أكدت بأن برشلونة لا ينوي نهائياً التفريط في غريزمان الصيف الحالي، بعد رحيل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عن الفريق.

ويضع مسؤولو نادي برشلونة أملاً كبيراً على أنطوان ليكون نجم الفريق بداية من الموسم المقبل، رفقة الهولندي ممفيس ديباي.

من جانبه يفضل غريزمان الاستمرار مع نادي برشلونة في الفترة المقبلة، على أمل أن يكون النجم الأول للفريق بعد رحيل ميسي، كما كان حاله في أتلتيكو مدريد قبل الانضمام إلى “البلوغرانا”.