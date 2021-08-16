تراجع أسعار النفط اليوم.. و”برنت” دون 70 دولار

تراجعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي، اليوم الاثنين، حيث أضر الانتشار المستمر لمتغير دلتا من فيروس كورونا بآفاق الطلب العالمي، كما أشارت بيانات الحفر من الولايات المتحدة إلى زيادة النشاط.

هبط خام غرب تكساس الوسيط 1.1٪ دون 68 دولاراً للبرميل، بعد خسارة 0.9٪ يوم الجمعة، فيما انخفض خام برنت القياسي دون 70 دولاراً.

في آسيا، بدأت الموجة الجديدة لتفشي الفيروس تلقي بثقلها على الاقتصاد الصيني. في الوقت نفسه، فإن حالات الإصابة سجلت مستويات قياسية أو بالقرب منها في دول مثل تايلاند وفيتنام والفلبين.

وأظهرت بيانات اليوم الاثنين، تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين أكثر من المتوقع في يوليو، حيث جاءت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي مخالفة للتوقعات مع ارتفاع معدل البطالة.

وهناك إشارات على أن منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة يكثفون أنشطتهم. وقد ارتفع إجمالي عدد الحفارات التي تبحث عن النفط في جميع أنحاء البلاد بمقدار 10 حفارات الأسبوع الماضي إلى 397 حفارة، مسجلاً أكبر قفزة أسبوعية منذ أبريل، وفقًا لبيانات شركة Baker Hughes Inc.

بعد الصعود في النصف الأول، بدأ زخم أسعار النفط الخام في التضاؤل ​​منذ منتصف يوليو. وأدى انتشار دلتا، بما في ذلك في الصين، المستهلك الرئيسي للنفط، إلى تقويض توقعات الاستهلاك مع إعادة فرض القيود على التنقل. في غضون ذلك، شرع تحالف أوبك+ في خطط لزيادة الإنتاج تدريجياً، والتراجع عن قيود العرض التي فرضتها في الأيام الأولى للوباء.