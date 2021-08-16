مخطط #حوثي للاستيلاء على أراضي #اليمنيين.. و#القبائل تنتفض

رفضت قبائل طوق صنعاء القوانين الحوثية التي تبيح نهب أراضيها وممتلكاتها، في أول تحرك قبلي منذ الانقلاب.

وأكدوا في بيان أصدروه أمس الأحد، أن هذه الأراضي ملك لهم، ولا يحق لأي طرف الاستيلاء عليها تحت مسميات أنها جبال وتعود ملكيتها للدولة، وفقًا لعكاظ.

وأعلنت القبائل تمردها على القرار الحوثي المرتقب الذي تحاول الميليشيا التسويق له لتطبيقه وإخراج 50% من المراهق والجبال التي يمتلكونها وتسليمها للقيادات الحوثية.

وحذرت القبائل، ميليشيا الحوثي، من أي تحرك لتطبيق القرار سيقابله ثورة شعبية كون الأرض هي عرض وشرف اليمنيين، وقالوا: “قاتلنا أعز الأقارب على متر واحد، فكيف يمكن الصمت على من يحاول الاستيلاء على أملاكنا؟”.

وطالب مشايخ القبائل الملييشيا الحوثية بالعدول عن هذا القرار الذي يخالف الشرائع السماوية والقوانين النافذة، متعهدين بالتصعيد في حال استمرار الحوثي في عملية إفقارهم وتجويعهم بهدف استعبادهم، داعين أبناء القبائل في صفوف الميليشيا الحوثية للعودة إلى قراهم للوقوف بجانب إخوانهم كخطوة أولى.