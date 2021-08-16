خلال فصل الصيف.. “سعود الطبية” توصي بالتنقل تدريجياً بين المواقع المغلقة والمفتوحة

أكدت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بقسم الأنف والأذن والحنجرة على أهمية اتخاذ خطوات وقائية بسيطة لتفادي التعرض لالتهابات الأنف والأذن والحنجرة والحماية من بعض الأمراض التي عادة ما تنتشر في مثل هذه الأجواء حيث أثبتت الدراسات وجود علاقة بين التهابات الأنف ومثيرات التحسس مع الغبار ومايحمله الهواء من مواد مثيرة لالتهابات الأنف .

وأوضحت المدينة على لسان استشاري الأنف والأذن والحنجرة الدكتور جميل السويحب بأن التنقل بين الأماكن المكيفة والمكشوفة خلال فترات الذروة طوال فصل الصيف قد يكون سببًا لبعض الالتهابات التحسسية وغيرها في الجهاز التنفسي العلوي.

وأضاف أن تناول الماء البارد والمثلجات في هذا الفصل قد يكون سبب في التهابات الحلق والأنف في هذا الفصل، رغم أن الدراسات العلمية لم تثبت علاقة مؤكدة بين التهابات الجهاز التنفسي العلوي والهواء أو الماء البارد، ولكنه يوصي بعدم الإكثار من المثلجات المائية في هذا الفصل خاصة المرضى الذين يعانون من تكرر التهابات الحلق واللوزتين.

وشدد السويحب، على ضرورة استخدام الكمامات أو الأقنعة الواقية لتغطية الأنف، للحد من خطورة الإصابة بأمراض أو التهابات الجهاز التنفسي، كما أن استخدام غسول الأنف عدة مرات في اليوم في أجواء الغبار يسهم في الحماية من العديد من الأمراض والالتهابات وتهيج الجيوب الأنفية والأغشية المخاطية.

ونصح السويحب بضرورة التنقل بشكل تدريجي بين الأماكن المغلقة “المكيفة” والأماكن المفتوحة خلال فصل الصيف وأجواء الغبار وعند ارتفاع نسب الرطوبة.