عاجل.. #أرامكو: محادثات للاستحواذ على حصة في وحدة تكرير النفط والكيماويات التابعة لـ”#ريلاينس” بـ 25 مليار دولار

ذكرت وكالة “بلومبيرج” نقلا عن مصادر لها، أن شركة “أرامكو السعودية” في محادثات متقدمة للاستحواذ على حصة 20% وحدة تكرير النفط والكيماويات التابعة لـ”ريلاينس اندستريز”، بقيمة تراوح بين 20 إلى 25 مليار دولار.

وأضافت المصادر أن “ريلاينس” قد تتوصل إلى اتفاق مع “أرامكو السعودية” خلال الأسابيع القادمة.

وتوقع موكيش أمباني رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “ريلاينس اندستريز” في يونيو الماضي، تسارع الشراكة مع “أرامكو السعودية” خلال العام الجاري.

وأضاف أمباني أنه يتطلع إلى أن تصبح “أرامكو” شريكا في أنشطة تحويل النفط إلى كيماويات.