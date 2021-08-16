إصابات #كورونا العالمية صوب 208 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بفيروس كورونا حول العالم ارتفاع إجمالي عدد الإصابات إلى 207 ملايين و995 ألفا و805 حالات.

وبلغ عدد الوفيات 4 ملايين و374 ألفا و961 شخصا، فيما تعافى 186 مليونا و466 ألفا و822 شخصا.

وسجلت الهند خلال الـ24 ساعة الماضية، 32937 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32.225.513 حالة.

وأشارت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية اليوم، أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 413.642 وفاة، بعد تسجيل 417 حالة جديدة.

وسجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية 3669 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و72 وفاة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 1.102.079 إصابة، منها 88588 حالة نشطة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 24.478 وفاة، مشيرًا إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 989.013 حالة.

وأعلن المركز الكوري للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم تسجيل 1556 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بالفيروس 225 ألفا و481 حالة.

ونقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء عن المركز القول إنه تم تسجيل 11 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 2167 حالة.