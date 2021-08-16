تدشين أسطول النقل المدرسي في الطائف وتوزيع أكثر من مليون كتاب

دشن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي اليوم الإثنين الحملة التوعوية للنقل المدرسي تحت عنوان “سجلهم لنوصلهم” والتي تنظمها إدارة خدمات الطلاب بالتعاون مع شركة تطوير النقل التعليمي.

وتهدف الحملة إلى نشر ثقافة النقل المدرسي، وتشجيع الآباء على تسجيل أبنائهم في الخدمة عبر حساباتهم في نظام ” نور، كما تهدف المبادرة إلى رفع نسب التسجيل في عملية خدمة النقل؛ للوصول إلى أكبر شريحة ممكنة من المستفيدين وأولياء الأمور.

ويستهدف التسجيل المجاني في الخدمة جميع أبناء وبنات أسر الضمان الاجتماعي، والتربية الخاصة وفق توجيهات وزارة التعليم، وتنفيذًا لمبادرة قدَّمتها شركة تطوير لخدمات النقل التعليمي على مستوى كافة إدارات التعليم بالمملكة.

ووجه اللهيبي جميع المكاتب والمدارس بالإشراف والمتابعة على تفعيل خطة المبادرة، وطريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور.

من جانبه; أنهت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف توزيع مليون و170 ألف كتاب مدرسي للمرحلة الابتدائية (بنين-بنات) على جميع مكاتب التعليم الخارجية والمدارس بالمكاتب الداخلية، بمتابعة من مدير عام التعليم طلال اللهيبي، وذلك ضمن خطة الإدارة للاستعداد للعام الدراسي الجديد ولضمان عودة آمنة وجادة للعملية التعليمية منذ أول يوم دراسي.

وكانت المستودعات المركزية بتعليم الطائف قد بدأت منذ وقت مبكر عملية ترحيل المقررات الدراسية إلى المكاتب الخارجية والتوزيع للمدارس بالمكاتب الداخلية وفق خطة زمنية محددة ، وسط التزام بالإجراءات والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا، لضمان وصول المقررات إلى المدارس منذ وقت مبكر استعدادًا لتوزيعها على الطلبة لتكون بين أيديهم مع أول يوم دراسي.