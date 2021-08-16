“تعليم الطائف” يستحدث 25 روضة لهذا العام والتسجيل متاح بها

أتاحت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف، إمكانية التسجيل في 25 روضة محدثة لهذا العام لوجود العديد من المقاعد الشاغرة بها والتي بلغ عددها (25) روضة للعام الدراسي 1443.

وتهدف إلى رفع مستهدفات الطفولة المبكرة واستكمالاً لخطة التوسع في مدارس الطفولة المبكرة.

وقامت الإدارات المعنية وبمتابعة مدير عام تعليم الطائف طلال اللهيبي، باستكمال كافة متطلبات انطلاق المدارس من التجهيزات اللازمة وتطبيق كافة اجراءات السلامة لتكون مهيأة بشكل كامل لاستقبال الطلاب مع بداية انطلاق العام الدراسي القادم.

وجاءت الفصول على النحو التالي: أربعة فصول دراسية في كل من الروضة الملحقة بالابتدائية أبي سعيد الخدري، ومدرسة المقداد بن عمرو، ومدرسة همام بن الحارث، ومدرسة الجاحظ، والابتدائية السادسة بالحوية، والابتدائية العاشرة بالحوية، ومدرسة الطفيل بن عمرو، ومدرسة البحر الأحمر، ومدرسة حراء للطفولة المبكرة، والابتدائية 83، وابتدائية العرفا، و6 فصول في مدرسة العزيزية، و2 بابتدائية ربوة رحاب، وابتدائية رحاب، وابتدائية الحائرية، وابتدائية الحشرج، وابتدائية العلبة، وابتدائية الدار البيضا، وابتدائية أبي عبيدة عامر بن الجراح، وفصل واحد بإبتدائية النصائف، وابتدائية خالدية حضن، وابتدائية كويكب، وابتدائية الوطاه.