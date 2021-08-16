رئيس الوزراء الباكستاني يستقبل رئيس هيئة الأركان العامة لتعزيز سبل التعاون بين البلدين

استقبل رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان بمكتبه صباح اليوم، رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي والوفد المرافق له في العاصمة الباكستانية اسلام آباد.

ونقل رئيس هيئة الأركان خلال الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ، لرئيس الوزراء الباكستاني.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع المملكة بجمهورية باكستان الإسلامية، وبحث العلاقات الثنائية، والتطورات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز وتطوير سبل التعاون بين البلدين الشقيقين وبخاصة الجوانب الدفاعية والعسكرية لضمان أمن واستقرار المنطقة.

وقد حضر الاستقبال كبار الضباط والمسؤولين من الجانبين.