خاصية وصول جديدة للهواتف الذكية باستخدام تعابير الوجه

ذكر موقع (ذا فيرج) التقني أن شركة “جوجل” الأمريكية تطور خاصية وصول جديدة لمستخدمي هواتف نظام تشغيل “أندرويد” (Android) من خلال تعابير الوجه.

وأوضح الموقع أن خاصية “كاميرا سويتش” الجديدة ستمكن المستخدمين من الدخول إلى عدة أدوات للتحكم، من بينها تمرير الشاشة لأعلى أو لأسفل والعودة للشاشة الرئيسية وغيرها، من خلال تعابير الوجه، مثل (النظر لأعلى أو لأسفل أو يمينا أويسارا، الابتسامة، رفع الحاجبين).

وأشار إلى أن هناك تحذيرات من أن الخاصية الجديدة تستهلك طاقة البطارية بشكل كبير، لافتا إلى أن تطبيق (Android’s Accessibility Suite)، الذي يحتوي على هذه الخاصية، لايزال غير متاحا على متجر تطبيقات جوجل (Google Play).