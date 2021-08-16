“صندوق الاستثمارات العامة” يرفع ملكيته في السوق الأمريكي إلى 15.9 مليار دولار

رفع صندوق الاستثمارات العامة ملكيته في السوق الأمريكي من 15.4 مليار دولار بنهاية الربع الأول إلى 15.9 مليار دولار بنهاية الربع الثاني من العام 2021.

وبحسب إفصاح للصندوق في هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية عن الربع الثاني 2021، رفع الصندوق ملكيته في شركة واحدة مقارنة بالربع الماضي تتضمن زيادة حصته في شركة “اكتيفجن بليزارد” بـ 4.4 مليون سهم.

ولم يتخارج الصندوق من أي شركة كما لم يقم بشراء أسهم في شركات جديدة وفقا للإفصاح، وفيما يلي جدول يوضح تفاصيل استثمارات “صندوق الاستثمارات العامة” في السوق الأمريكي بنهاية الربع الثاني 2021: