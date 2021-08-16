الصقيه يتكفل بسداد مستحقات #النصر على #الطائي من أجل الكفاءة المالية

تكفل رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الطائي المهندس سعود الصقيه، بتسديد ديون نادي الطائي والبالغة 400 ألف ريال وأكثر.

وكان فريق نادي النصر قد طالب بمستحقاته كاملة دون جدولتها وتسديدها على فترة زمنية محددة.

ورفع النصر بعد مباراة نادي الهلال والطائي خطابا، مطالبا بسداد حقوق لاعبيه في الموسم الماضي بعد اشتراط حصول الكفاءة المالية ورفعها للاتحاد السعودي من قبل نادي الطائي، ما أثار حفيظة نفوس جماهير الطائي رغم الضغوط التي يتعرض لها النادي مؤخراً، وطلب نادي النصر مستحقات لاعبيه خالد الغوينم ومحمد الشنقيطي الموسم الماضي والمعارين لنادي الطائي.

من جهته طلب نادي الطائي من النصر جدولة المبالغ المستحقة وتسديدها ومراعاة ظروف النادي المادية إلا أن الرد جاء بالرفض القاطع.

وبعد رفض نادي النصر، تكفل رئيس هيئة أعضاء شرف نادي الطائي المهندس سعود الصقيه بتسديد المستحقات المتعلقة بالكفاءة المالية كافة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن العديد من المبادرات التي قام به “الصقيه”دون عرقلة النادي في تحقيق الاستقرار الفني للفريق في ظل المنافسة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.