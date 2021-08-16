متى يبدأ التقديم؟.. إجابات على أبرز التساؤلات حول الابتعاث في مسار التخصصات الصحية

نشر حساب المتحدث باسم التعليم الجامعي أ. طارق الأحمري، إجابات على أبرز التساؤلات حول الابتعاث في مسار التخصصات الصحية؛ لدرجة البكالوريوس والماجستير والزمالة، والتخصص الدقيق في الطب البشري، وطب الأسنان، والصيدلة، والعلوم الطبية التطبيقية، والتمريض.

وعن سؤال “أرغب بالتدريب الطبي في المستشفيات الكندية، ولكن لا أستطيع الحصول على قبول إلا بوجود خطاب ترشيح لتقديمه للملحقية الثقافية؟، أجاب قائلا: “يسمح للأطباء الراغبين بالتدريب الطبي في دولة كندا بالتقديم على مسار التخصصات الصحية بناء على المعايير والشروط المحددة للمسار باستثناء القبول المباشر، وبعد تقدم الطبيب وانطباق الشروط والمسوغات يمكن تزويده بالضمان المالي المبدئي لأغراض القبول، ومن ثم تقديم الضمان للملحقية لمساعدته للحصول على قبول، وبعد الحصول على قبول يتم التصديق عليه من قبل الملحقية، وعلى الطبيب المتقدم تزويد الوزارة بصورة من القبول الذي تم تصديقه عن طريق خدمة استفسار التي ستكون متاحة له عبر حسابه في سفير التقديم وذلك لاستكمال إجراءاته”.

وعن موعد التقيم، أشار إلى أن التقديم على هذه التخصصات إلكتروني، بدأ يوم الأحد 7 محرم لعام ٤٤٣اهـ، الموافق ١٥ أغسطس عام وهو متاج طوال السنة، إلى حين امتلاء المقاعد، وممكن الخضوع لإجراءات المفاضلة.

وأجاب على سؤال “هل هناك تخصصات ذات أولوية في القبول؟”، قائلا: “نعم، هناك تخصصات ذات أولوية، منها طب

الطوارى، والعناية المركزة والتخدير، والطب، والعلاج النفسي، وتمريض العناية المركزة، وجراحة الأطفال، والأنف والأذن والحنجرة، والرأس والعنق، وجراحة التجميل، والعظام، وطب الأسرة، والأمراض الجلدية، وجراحة العيون”.

وتابع: “يجب الالتزام بالدول المحددة لكل تخصص و مرحلة، فالطب البشري متاح للبكالوريوس في دول أمريكا – كندا – بريطانيا – أيرلندا – نيوزيلندا أستراليا أما للزمالة والتخصص الدقيق فمتاحان في دول المجموعة الأولى في الطب البشري حسب القواعد التنفيذية للائحة العامة للتصنيف والتسجيل المهني وهي: أستراليا- أيرلندا- فرنسا- كندا- بريطانيا أمريكا”.

وعن سؤال هل يجوز لي دراسة بكالوريوس طب بشري، وسبق أن درست بكالوريوس في تخصص علمي؟، أجاب: “نعم، المسار يتيح ذلك بعد انطباق الشروط العامة والخاصة عليك”.

وقال “يسمح للأطباء الراغبين بالتدريب الطبي في دولة كندا بالتقديم على مسار التخصصات الصحية بناء على

المعايير والشروط المحددة للمسار باستثناء القبول المباشر، وبعد تقد الطبيب وانطباق الشروط والمسوغات يمكن تزويده بالضمان المالي المبدئي لأغراض القبول، ومن ثم تقديم الضمان للملحقية لمساعدنه للحصول على قبول، وبعد الحصول على قبول يتم التصديق عليه من قبل الملحقية، وعلى الطبيب المتقدم تزويد الوزارة بصورة من القبول الذي تم تصديقه عن طريق خدمة استفسار التي ستكون متاحة له عبر حسابه في سفير التقديم وذلك لاستكمال إجراءاته”.