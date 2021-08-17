استرداد أكثر من 58 مليون ريال أجور متأخرة في #الرياض

تمكنت إدارة التسوية الودية بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض خلال العام المنصرم 1442هـ من استرداد حقوق واجور متأخرة للعاملين بمبلغ تجاوز الـ 58 مليون ريال سعودي بعد الوصول الى حل ودي والصلح بين اطراف النزاع من خلال جلسات التسوية الودية.

وذكر مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض د. محمد الحربي ان ادارة التسوية بالفرع استقبلت خلال العام نفسه مايقارب الـ20 الف طلب للتسوية الكترونياً عبر نظام “ودي” الإلكتروني الذي يتيح رفع الدعوى مع تبليغ المدعى عليه إلكترونيًا.

مهيباً بجميع المنشآت عدم المماطلة في أداء الحقوق للعمال دون سبب مشروع، حتى لا تقع المنشأة تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها بنظام العمل.