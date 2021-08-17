إصابات #كورونا العالمية تتجاوز 208.7 مليون

كشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كوفيد-19، ارتفاع عدد الإصابات إلى 208 ملايين و713 ألفاً و930 إصابة، الثلاثاء.

وارتفع عدد الوفيات إلى 4 ملايين و383 ألفا و937 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 187 مليونا و103 آلاف و804 حالات.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة بالصين في ديسمبر/ كانون الأول 2019.

وأعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم تسجيل 25166 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتعد هذه أدنى حصيلة إصابات يومية يتم تسجلها منذ 154 يوما.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا 32 مليونا و 225 ألفا و513 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم تسجيل 417 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 431 ألفا و 642 حالة.

فيما سجلت باكستان خلال الـ24 ساعة الماضية، 3221 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 1.105.300 حالة.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في باكستان اليوم، أن إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة وصل إلى 24.573 حالة وفاة، بعد تسجيل 95 وفاة جديدة، مشيراً إلى تسجيل 4291 حالة تعافي جديدة ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 993.304 حالات.

وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة في الصين اليوم إن البلاد سجلت 42 إصابة جديدة بكوفيد-19 يوم الاثنين، انخفاضا من 51 إصابة في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة أن ست حالات من الإصابات الجديدة ناتجة عن عدوى محلية انخفاضا من 13 حالة قبل يوم.

ويبلغ إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي حتى يوم الاثنين 94472 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا عند 4636 وفاة.

ومن جانبها أعلنت الحكومة اليابانية اليوم أنّها ستمدّد العمل بحال الطوارئ السارية منذ يوليو في عدد من مناطق البلاد لمواجهة كورونا كما ستوسّع نطاق هذا التدبير الاستثنائي ليشمل مناطق أخرى تشهد زيادة في أعداد الإصابات بالفيروس.

وقال ياسوتوشي نيشيمورا الوزير المكلّف تنسيق جهود إدارة الأزمة الصحيّة إنّ الفيروس “يتفشّى في اليابان على نطاق لم يسبق له مثيل”.

وأضاف خلال اجتماع مع خبراء صحيّين أنّ “عدد المرضى الذين هم في حالات حرجة يتزايد كل يوم”.

وتواصل حصيلة الإصابات اليومية بالفيروس الارتفاع وقد تجاوزت يومي الجمعة والسبت للمرة الأولى عتبة 20 ألف إصابة على المستوى الوطني