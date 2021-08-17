الصين تهمّس في أذن أمريكا: حل المشاكل بالقوة والأساليب العسكرية سيزيدها فقط!

انتقد وزير الخارجية الصيني وانغ يي الولايات المتحدة الأمريكية بسبب الانسحاب السريع لقواتها من أفغانستان، وذلك في مكالمة هاتفية مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وقالت وزارة الخارجية في بيان اليوم الثلاثاء: أوضح وانغ يي موقف الصين من الوضع في أفغانستان، حيث قال إن الحقائق أثبتت مجدداً أن من الصعب اكتساب موطئ قدم بتطبيق نماذج أجنبية في دول لديها تاريخ وثقافة وظروف وطنية مختلفة تماماً.

وأضاف البيان، أن “حل المشاكل بالقوة والأساليب العسكرية سيزيد فقط من المشاكل. الدروس المستخلصة، تستحق دراسة جادة”.

قال وانغ إن الصين على استعداد للتواصل وإجراء حوار مع الولايات المتحدة الأمريكية لضمان انتقال سلس في أفغانستان، ومنع اندلاع حرب أهلية جديدة، وكارثة إنسانية.

وأضاف أنه يجب تشجيع أفغانستان على إقامة نظام سياسي منفتح وشامل، يتوافق مع الظروف القومية لأفغانستان.