ضبط 92 مخالفة لإجراءات #كورونا_فى_الشرقية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس 1431 جولة رقابية بمشاركة الجهات ذات العلاقة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 92 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق توكلنا.

وأكّدت أمانة الشرقية استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على كافة المنشآت للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، والتقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي بمبادرة “ممتثل” في كافة مدن ومحافظات المنطقة.

وأشارت إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل عدد 22 بلاغاً عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق توكلنا، داعية الجميع بضرورة التكاتف مع الجهود المبذولة والإبلاغ عن أية مخالفات للإجراءات الاحترازية والوقائية، عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.