تهاني التميمي.. الصوت المؤثر في الميدان التعليمي

يناير 2015.. كان نقطة انطلاق الحساب الرسمي لتهاني التميمي على منصة “تويتر”، بهدف خدمة الميدان التعليمي بجميع فئاته، وأبرز ما ميّز الحساب نشر الأخبار التعليمية العاجلة والهامة، لتأخذ على عاتقها الثقة والمصداقية التي حظيت بها لدى المتلقي في الميدان التعليمي.

وقدمت “التميمي” في منصة “تويتر”، جهودا تطوعية بنشر التوضيحات والشروحات لجميع فئات الميدان التربوي، وكان من أبرزها المساندة في نشر كل ما يتعلق بشروحات وتوضيحات في منصة “مدرستي” للتعليم عن بعد إبان جائحة كورونا، خدمةً للمعلمين والمعلمات وكذلك الطلاب والطالبات، والمساهمة في الرد على الاستفسارات عبر الخاص.

وحظي الحساب بثقة المتابعين حتى تناقلت بعض الصحف العالمية قصاصة من تغريداتها ومنها “BBC نيوز، وسبوتنك”، وكذلك صنف حساب “‏@Twiscope_”، المتخصص في رصد وتحليل محتوى “تويتر”، حساب تهاني التميمي ضمن حسابات التعليم الأكثر تفاعلا لأخبار التعليم لعام 2020، ليحصد تفاعل الحساب ما يتجاوز على أربعة ملايين لمجموع التفاعلات، حتى شكّل منصة إخبارية تعليمية بكل جدارة، وأحد المنصات المؤثرة في عالم “تويتر”.