شراكة استراتيجية بين ضوئيات وهواوي السعودية لتوفير خدمات سحابية رائدة في المملكة

وقعت شركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة الرائدة في مجال توفير البنى التحتية والأجهزة الذكية لتقنية المعلومات والاتصالات، مذكرة تفاهم مع شركة ضوئيات المتكاملة للاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للشركة السعودية للكهرباء لتكوين شراكة إستراتيجية يتم بموجبها توفير خدمات الحوسبة السحابية العامة المتطورة والمتكاملة داخل المملكة العربية السعودية.

وقع الاتفاقية المهندس خالد القنون الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء ورئيس مجلس إدارة ضوئيات وإريك يانغ الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة.

وبهذه المناسبة، علق معالي وزير الاستثمار السعودي؛ المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح قائلاً: “في المملكة العربية السعودية، نحن نُركّز على إرساء قواعد منظومة مُمكِّنةِ قادرةٍ على جذب استثمارات متنوعةً وتعزيز نموها في المملكة. وتوسُّعُ شركة هواوي في خدمات الحوسبة السحابية العامة مع شركة ضوئيات، هو، بلا شك مؤشر على اقتصاد سعودي يتواصل فيه الابتكار، ولهذا، سنواصل، من جانبنا، دعم وتطوير جميع القطاعات الاقتصادية الرئيسة، مثل البنية التحتية الرقمية “.

في إطار رؤية 2030، خطت الحكومة السعودية خطوات كبيرة لخلق بيئة سوق سحابية مواتية وجذب كبار مقدمي الخدمات السحابية الدوليين إلى المملكة. بدعم من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الاستثمار في المملكة العربية السعودية وتعد الشراكة بين هواوي وضوئيات شهادة على جاذبية المملكة كوجهة استثمارية في هذا المجال وستساعد على تسريع نشر خدمات السحابة العامة من هواوي للمستخدمين في جميع أنحاء المملكة.

وقال معالي المهندس عبدالله السواحه، وزير الاتصالات وتقنية المعلومات: “المملكة ماضية في ترسيخ مكانتها كمحور لربط القارات وكمركز إقليمي وتقني يدعم وينمي قطاع الأعمال والرياديين والرياديات. الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية في المملكة جنباً إلى جنب مع التنظيمات المحفزة هي ركيزة أساسية في تحول الوطن نحن اقتصاد قائم على الابتكار والاقتصاد الرقمي. نشكر هواوي وضوئيات على هذه الشراكة لتطوير أعمال المنشآت والتحول بها لتكون أكثر كفاءة من خلال الخدمات السحابية المتطورة والذكية.”

وتهدف الشراكة الاستراتيجية الجديدة بين هواوي وضوئيات للاستفادة من الإمكانيات المتطورة لدى الطرفين من أجل تقديم أكثر من 130 خدمة سحابية في المملكة. وبصفتها المزود الرائد عالميًا في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والأجهزة الذكية والحلول والمنتجات السحابية وتتمتع بخبرة طويلة تمتد لأكثر من 20 عامًا في المملكة اكتسبتها من خلال عملها مع العديد من شركاء وعملاء القطاعين العام والخاص، ستسهم شراكة هواوي مع ضوئيات استثمارات بمئات الملايين من الدولارات في توفير تقنيات وخدمات سحابية غير مسبوقة في المملكة العربية السعودية. وسيتم تركيز جهود العمل على الاستفادة من أحدث التطورات والابتكارات الصناعية لدفع عجلة رقمنة المؤسسات الحكومية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، وتحقيق مستويات جديدة من تطور وكفاءة الأعمال والخدمات العامة.

ويأتي توقيع المذكرة خلال مرحلة هامة من التحول الرقمي تمر بها المملكة العربية السعودية. وتهدف الحكومة لتحقيق هدفها المتمثل بالتحول إلى مركز إقليمي وعالمي لتقنية المعلومات والاتصالات قادر على أعلى مستويات التنافس بفضل التقنيات الحديثة ومجتمع المعلومات المتمكن ، وتعمل جنبًا إلى جنب مع قادة القطاع الخاص مثل هواوي لتحديث البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات وتفعيل مزيد مشاريع التنمية لتحقيق أهداف التطور الاجتماعي والاقتصادي وجذب استثمارات مبتكرة جديدة، تسهم في بناء النظام البيئي الأنسب لدعم رواد الأعمال والمواهب الرقمية.

وقال خالد القنون، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للكهرباء: “الحوسبة السحابية في صميم إستراتيجيتنا للتحول الرقمي. وبفضل قدراتها المتقدمة وهندستها المتطورة الآمنة، تعتبرهواوي إحدى الشركاء المثالين للمساعدة في بناء قدراتنا في هذا المجال. وستمكننا هذه الشراكة من جذب عملاء جدد ضمن الصناعات الخاضعة للتنظيم، والذين يمكنهم الآن الاستفادة من البنية التحتية المستضافة محليًا والتي تتوافق مع جميع القوانين المتعارف عليها لتخزين البيانات محلياً”.

من ناحيته، قال إريك يانغ ، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تك إنفستمنت العربية السعودية المحدودة: “على ضوء واقع زيادة الطلب في المملكة على إجراء التحول الرقمي ومساعي الدولة الحثيثة لمنح المزيد من المؤسسات ميزات تنافسية مستقبلية، نفخر بتدشين صفحة جديدة من تعاوننا الاستراتيجي مع ضوئيات، ووضع إمكانياتنا في خدمة تطوير سوق الخدمات السحابية السعودي من خلال توفير التقنيات والحلول السحابية الرائدة. ونؤكد على استمرارنا بالالتزام في الاستثمار بالسوق السعودي ليكون لنا شرف وسعادة المساهمة في رحلة التحول الرقمي للمملكة في إطار رؤية 2030”.