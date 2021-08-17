الطاقة الذرية: إيران سرعت من تخصيب اليورانيوم لمستوى يقارب التصنيع العسكري

قالت وكالة الطاقة الذرية،اليوم، إن إيران تعجل بتخصيب اليورانيوم إلى قرب درجة صنع الأسلحة النووية

و نقلت وكالة رويترز عن تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأن إيران سرعت من تخصيب اليورانيوم لمستوى يقارب التصنيع العسكري، في خطوة تضرب كل المواثيق و الدولية.

واعتبر مسؤولون دوليون أن إيران بهذه الخطوات تضرب بالاتفاق النووي الذي أبرمته مع دول من الاتحاد الأوروبي و أمريكا عرض الحائط.

فيما حذرت قوى دولية من امتلاك إيران للسلاح النووي،وتعهدت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعدم السماح لطهران بامتلاك الأسلحة النووية.